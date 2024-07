Subventionen für Dax-Konzerne steigen - trotz hohen Gewinnen

Das Börsengeschehen auf dem Parkett spiegelt sich in einer Glasverkleidung wieder.

Deutschlands größte Börsenkonzerne haben in den vergangenen Jahren dreistellige Milliardengewinne erzielt - und zugleich hohe staatliche Subventionen erhalten. Allein 2023 flossen mindestens 10,7 Milliarden Euro an die 40 Dax-Unternehmen. Das sind fast doppelt so viel wie im Vorjahr mit sechs Milliarden Euro, zeigt eine Analyse des Flossbach von Storch Research Institute, einer Denkfabrik.