Bahn-Reisechaos an Pfingsten befürchtet

Im März waren die Fernzüge in Deutschland etwas pünktlicher als im April. (Symbolbild)

Vor der Fußball-Europameisterschaft will die Bahn möglichst viele Baustellen auf der Schiene abarbeiten - die Fernzüge sind im April deshalb wieder unpünktlicher unterwegs gewesen. Lediglich 64,3 Prozent der IC- und ICE-Züge der Bahn kamen im vergangenen Monat ohne größere Verzögerung ans Ziel, wie der Konzern mitteilte.

Im März lag die Quote noch bei 67,6 Prozent. Als verspätet gilt ein Zug ab einer Verzögerung von sechs Minuten.

Die Folgen der FDP-Sparpolitik machen sich schon jetzt an vielen Stellen bemerkbar - unter anderem beim maroden Schienennetz.

Die sogenannte "Reisendenpünktlichkeit" ist im April im Vergleich zum März hingegen nur leicht um 0,3 Punkte auf 70,2 Prozent zurückgegangen. Sie gibt an, wie groß der Anteil der Fahrgäste im Fernverkehr war, die ihr Ziel im entsprechenden Monat pünktlich erreicht haben. Verspätungen gehen dabei ab einer Verzögerung von 15 Minuten in die Statistik ein. Dafür erfasst sie auch Zugausfälle, die sich auf die Pünktlichkeit der Kundinnen und Kunden auswirken.

Bahn: Baustellen bremsen Züge aus

Die Bahn und ihre Fahrgäste kämpfen aufgrund des an vielen Stellen überalterten Netzes seit Jahren mit der hohen Unzuverlässigkeit auf der Schiene. Im November war fast jeder zweite Zug unpünktlich unterwegs. In den darauffolgenden Monaten verbesserte sich die Pünktlichkeit zwar kontinuierlich.

Pfingsten: Bahn rechnet mit stark ausgelasteten Zügen

Das dürfte sich auch zu Pfingsten auf den Verkehr auswirken. Die Bahn rechnet für das lange Wochenende, wie in solchen Fällen üblich, mit einem äußerst hohen Reiseaufkommen. Insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen seien die Züge voraussichtlich stark ausgelastet, teilte der Konzern mit. "Hauptreisetage werden der Freitag und der Pfingstmontag sein", hieß es.

Wer flexibel reisen könne, sollte die Hauptreisezeiten meiden und Verbindungen am frühen Morgen oder späten Abend nutzen.

Wenn der ICE ausgebucht ist, können auf manchen Strecken Intercity-Verbindungen gute Alternativen sein, da diese in der Regel weniger ausgelastet sind.

EVG befürchtet "Frust und Eskalationen"

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) warnte vor chaotischen Zuständen besonders im Regionalverkehr. "Vor allem Richtung Küste und auf die Inseln in Ostsee und Nordsee wird der bereitgestellte Regionalverkehr nicht ausreichen", sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats bei der Bahn-Tochter DB Regio, Ralf Damde, der "Augsburger Allgemeinen".

Die Betriebsräte der Bahn und die EVG hatten zum Schutz der Bahn-Beschäftigten zuletzt angekündigt, während der EM notfalls auch Schichtpläne nicht zu genehmigen, wenn die Gefährdungslage das nicht hergebe. Dann würden auch Züge ausfallen. Die Bahn will für die Zeit des Fußballturniers in Deutschland rund 900 zusätzliche Sicherheitskräfte in den Zügen einsetzen, um Fahrgäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.