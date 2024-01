Deutsche Bahn: GDL-Chef Weselsky lehnt Tarif-Angebot ab

Sehen Sie hier das Interview mit GDL-Chef Claus Weselsky in voller Länge. 22.01.2024 | 5:11 min

ZDF: Es liegt ja auch ein Stück weit an Ihnen?

Das liegt auch an uns, aber auch am Bahn -Vorstand. Wir haben mit 18 Eisenbahnverkehrsunternehmen bereits Tarifverträge abgeschlossen.

Weselsky: Weil die andere Seite das sehr geschickt macht. "Tarifler", so wie wir, wir lesen den Text und wissen ganz genau, was hinter der Stunde steckt. 13 Prozent sind es erst geworden, nachdem man anbietet, eine Stunde Wochenarbeitszeit abzusenken. Doch die Absenkung wird nur dann vollzogen, wenn genügend Personal an Bord ist.