Deutsche Bank unterliegt vor Gericht - trotzdem gute Zahlen

Die Deutsche Bank verliert und gewinnt trotzdem. So lässt sich auf den Punkt bringen, was Vorstandschef Christian Sewing am Mittwoch bei der Vorstellung der Quartalszahlen zu verkünden hatte. Im jahrelangen Streit um die Übernahme der Postbank muss die Deutsche Bank zwar eine Niederlage einstecken, mit den meisten Klägern einigte sie sich aber vorher außergerichtlich günstiger. Am Ende schlägt sogar ein Extra-Gewinn in der Bilanz zu Buche.