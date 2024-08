Pilotengewerkschaft verlängert Streik bei Discover

Die Pilotengewerkschaft Cockpit will den derzeitigen Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines um zwei Tage verlängern. Der in der Nacht zu Dienstag begonnene Streik werde damit bis Sonntagabend fortgeführt, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit . Ursprünglich sollte der Ausstand am Freitag um kurz vor Mitternacht enden.