Vorschlag von BMW-Manager: Eigene Autobahn-Spur für E-Autos

Eine solche Bevorzugung wäre eine Alternative zu dem von der EU geplanten Verbrenner-Aus ab 2035, so Nedeljkovic. Das Ziel, möglichst viele E-Autos auf den Straßen zu haben, sei richtig. "Aus unserer Sicht ist es in diesem Fall sinnvoll, sich noch einmal zu fragen, ob es wirklich realistisch ist, innerhalb weniger Jahre in der EU den kompletten Autoverkehr elektrifizieren zu wollen." Ein Verbot von Neufahrzeugen mit Verbrenner ab 2035 sei "in seiner Absolutheit kaum umzusetzen".