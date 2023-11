Twitter wird zu X.com: Musk ersetzt blauen Vogel durch X

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Geplanter Umbau zur Multifunktions-App

Tweets werden laut Musk zu "x's"

Auf die Frage, wie die Tweets unter "X" heißen werden, antwortete Musk "x's". Matt Rhodes, strategischer Leiter der Kreativagentur House 337, sagte Reuters, dass jede Veränderung einer in der Populärkultur so etablierten Marke ein Risiko darstelle. "Nur wenige Marken sind zu Verben geworden oder werden in den weltweiten Nachrichten so oft erwähnt wie Twitter", sagte er.