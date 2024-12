Chemiekonzern Evonik steht vor Umbau und streicht Stellen

Evonik-Chef Christian Kullmann will sein Geschäft zukünftig verschlanken und auf zwei Säulen stellen.

Evonik-Chef Christian Kullmann will den Essener Chemiekonzern mit dem größten Umbau seiner Geschichte schlanker und schlagkräftiger machen. Rund 7.000 Arbeitsplätze sind von der Neuaufstellung betroffen.

In der neuen Struktur werde Evonik künftig auf zwei Säulen stehen, kündigte Kullmann am Freitag an: die beiden neuen Segmente "Custom Solutions" und "Advanced Technologies".