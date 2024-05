Volocopter will Bürgschaft: Flugtaxi funkt SOS

Denn die Kabinen sind größer geworden und könnten somit deutlich mehr Fluggäste transportieren. Auch an der längeren Flugdauer hat man erfolgreich gearbeitet. Flugtaxis stehen kurz davor, in Betrieb genommen zu werden. Dabei ist der Markt extrem umkämpft.

Volocopter will Bürgschaft - Länder stellen sich quer

Inzwischen gibt es rund 400 Firmen, die an dieser Technik arbeiten. Auch deutsche sind dabei. Wie etwa Lilium aus Oberbayern oder der badische Konkurrent Volocopter. Gerade dieser ist in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten. Denn er benötigt dringend frisches Kapital. Die Forschung an solchen Hightech-Projekten ist extrem teuer. Nun scheinen kurz vor der Ziellinie die Mittel auszugehen und das Unternehmen bittet Staat und Länder um Unterstützung.