Streik bei Ford: "Wir lassen niemanden rein"

Bei den Kölner Ford-Werken hat erstmals in ihrer fast hundertjährigen Geschichte ein Streik begonnen. In den frühen Morgenstunden baute die Gewerkschaft IG Metall Streikposten an den Werkstoren auf, damit Streikende dort Streikgeld-Coupons abholen können. Mit diesen Zahlencodes können sie im Internet ihr Streikgeld beantragen.