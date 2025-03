Raumsonde "Gaia" wird abgeschaltet -Erkenntnisse zur Galaxie

Wenn "Gaia" ihren letzten Befehl bekommt, wird sie blind, taub und stumm sein. Nach mehr als zehn Jahren der bislang kleinteiligsten Erforschung unserer Galaxie ist die Sonde nach einem entsprechenden Signal der europäischen Raumfahrtbehörde Esa Sekunden später quasi tot, unwiederbringlich. Am Donnerstag soll der Befehl aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt zur Sonde im Weltall geschickt werden.

"Das ganze Bild der Milchstraße ist neu gezeichnet worden", sagt "Gaia"-Missions-Manager Uwe Lammers in Madrid zur Bedeutung der Sonde. Esa-Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell sprach unlängst von einer "Schatzkiste an Daten". Schwarze Löcher , Exoplaneten und mögliche Erkenntnisse zur Entstehung unseres Sonnensystems - mit drei Billionen Observationen zeigen "Gaias" Daten ein Bild von der Milchstraße , das die Menschheit vorher so nicht kannte.

Was suchen wir in den unendlichen Weiten des Universums? Wer hat dort die Macht? Und warum schenkt uns die Raumfahrt eine neue Perspektive auf unsere eigene Existenz?

Genaueste Karte der Galaxie

"Wir wussten natürlich schon etliches über die Milchstraße, aber "Gaia" hat das Ganze noch mal auf ein anderes Niveau gehoben und wirklich so viele neue Sachen gefunden, die vorher alle gar nicht bekannt waren", sagt Lammers. So sei vor 5,7 Milliarden Jahren eine Zwerggalaxie mit der Milchstraße kollidiert und von ihr eingefangen worden.

Mehr über die verbogene Milchstraße

Vor "Gaia" habe man gedacht, dass die Galaxie eine ganz gerade Scheibe ist, glatt und flach. Jetzt wisse man, dass sie an den Enden verbogen ist. "Also das sieht so aus wie gewölbt, verbogen an den Rändern. Das ist auch nicht statisch, sondern das bewegt sich alles im Zeitraum von vielen, vielen Millionen Jahren", erklärt Lammers. Das habe mal jemand verglichen mit einem Tischtuch, das am Rand im Wind flattert - nur eben in kosmischen Zeitdimensionen.