Geschworene sprechen Glyphosat-Kläger Milliarden Dollar zu

Der Chemiekonzern Bayer ist in Philadelphia zu 2,2 Milliarden Dollar Schadenersatz verurteilt worden - die bisher wohl höchste Summe in den Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter. Der an Krebs erkrankte Kläger nutzte das Mittel Roundup als Landschaftsbauer und auch privat. Er macht es für seine Erkrankung verantwortlich.

Die EU-Kommission hat den Einsatz von Glyphosat für zehn weitere Jahre erlaubt. Das Pflanzenschutzmittel ist schon lange wegen gesundheitlicher Bedenken in der Kritik. 17.11.2023 | 1:36 min

Bayer will Urteil anfechten

Bayer will in Berufung gehen. Das Urteil stehe im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bewertungen der Behörden, kritisierte ein Sprecher am Samstag. "Wir sind überzeugt, dass wir in der Berufung starke Argumente haben." Auch bei bisher verlorenen Prozessen sei der Schadenersatz insgesamt um mehr als 90 Prozent reduziert worden. Bayer verweist darauf, dass der Konzern sich in zehn der jüngsten 16 Fälle vor Gericht durchgesetzt habe.