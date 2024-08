Ärger ums Homeoffice : Wenn der Streit um die Arbeitszeit eskaliert

von Gregor Lischka 02.08.2024 | 19:10 |

Was haben Mouse-Jiggler, Auto-Clicker-Softwares und Privatdetektive gemeinsam? Alle sind Mittel in einem skurrilen Kampf um die Arbeitszeit im Homeoffice. Was ist davon legal?