Ifo-Geschäftsklima: Stimmung bei Unternehmen überraschend positiv

Trotz der Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft überraschend verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im April um 0,2 Punkte auf 86,9 Punkte, wie das Ifo-Institut in München mitteilte.

Unsicherheit steigt

Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang erwartet. Allerdings zeigt die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen, dass sich die Erwartungen an künftige Geschäfte leicht eingetrübt haben. Ifo-Präsident Clemens Fuest sagte zum Umfrageergebnis:

Dienstleistungssektor und Gastgewerbe im Aufwind

Industriebetriebe fürchten US-Zinspolitik

In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung nach dem starken Anstieg im Vormonat hingegen eingetrübt. Hier habe sich die Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik besonders stark gezeigt, obwohl der Auftragsbestand in den Industrieunternehmen nicht mehr gesunken sei.

Ein kleines Licht am Ende des Tunnels.

Es bestehe aber kein Grund, in Jubelstimmung zu verfallen.

In Norddeutschland hat sich die Wirtschaft zuletzt besser entwickelt als im Rest der Republik, so das Ifo-Institut. Was sind die Gründe? Dazu ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann.

