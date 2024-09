Warum Aktivisten gegen Zement mobil machen

Die Gruppe End Cement, die vor der Haustür am Neckar gegen den Konzern mit seinen rund 51.000 Mitarbeitern mobil macht, stimmt diese Umbenennung aber keinesfalls milder. Im Gegenteil. Das Umweltbündnis, zu dem auch die Initiativen "Fridays for Future" oder "Extinction Rebellion" gehören, startet an diesem Freitag eine neue Kampagne gegen Heidelberg Materials.