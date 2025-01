Lufthansa steigt bei lettischer Fluglinie AirBaltic ein

AirBaltic ist die größte Fluglinie im Baltikum

Mit der Transaktion könne die Lufthansa Group die Qualität ihres Streckennetzes verbessern und zusätzliche Märkte erschließen, hieß es in der Mitteilung. Denn: AirBaltic mit Sitz in Riga ist die größte Fluglinie in den baltischen Staaten. Sie fliegt von ihrem Drehkreuz Riga mehr als 70 Ziele an.