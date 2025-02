Lufthansa gründet eigenen Veranstalter für Pauschalreisen

Liegen in Deutschland viele Branchen brach, bleibt die Lust aufs Reisen ungebrochen. Die Tourismussparte boomt. Auf diesen Zug will auch die Lufthansa mitaufspringen. Das Geschäft mit Dienstreisen geht seit der Pandemie zurück, während Pauschalreisen bei Reiseveranstaltern wie TUI und Co. ordentlich die Kasse klingeln lassen. "Nach der Pandemie bleibt der Trend zu Warmwasserzielen erhalten. Für den Preis eines Skiurlaubs kann man auch auf die Malediven fliegen", sagt Luftfahrt-Experte Heinrich Großbongardt. Und betont: