Lufthansa mit starkem Gewinneinbruch

Belastet wurde das Ergebnis durch gestiegene Kosten - so schlug der Streik des Bodenpersonals durch Flugausfälle und Kundenentschädigungen mit 450 Millionen Euro zu Buche. Viel Kritik kam von den Kunden auch an verschlechtertem Service auf. Die Erlöse sanken, vor allem wegen des harten Wettbewerbs auf Asienrouten. Die Haupt-Airline litt außerdem unter dem Mangel an neuen Flugzeugen und dadurch höheren Personal- und Wartungskosten für länger geflogene, ältere Maschinen. Auch die schon lange beklagten hohen staatlichen Standortkosten für den Luftverkehr in Deutschland führte die Lufthansa als Belastungsfaktor an.