Lufthansa-Einstieg bei italienischer Airline Ita perfekt

Die vollständige Übernahme der Alitalia-Nachfolgerin mit aktuell 99 Flugzeugen und 5.000 Beschäftigten ist bereits mit der Regierung in Rom vertraglich festgelegt. Lufthansa kann demnach in zwei weiteren Schritten zunächst 90 Prozent und später die vollständige Italia Trasporto Aereo (Ita) übernehmen, wenn die Geschäftszahlen stimmen.

Lufthansa-Chef will 100-Prozent-Übernahme

Der Schritt zur Mehrheit sei nicht für das laufende Jahr geplant, sagte Konzernchef Carsten Spohr in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Es ist in unserem Interesse, die italienische Regierung in den nächsten Monaten an Bord zu halten."