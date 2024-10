Kriselnde Wirtschaft: Hat "Made in Germany" eine Zukunft?

Und die Rechnung? Die geht bei Schafstein nämlich geht so: Würden sie den Steckschlüsselkasten in Remscheid produzieren - statt wie aktuell in Taiwan - dann läge der Preis bei sieben- bis achthundert Euro. Dem siebenfachen dessen, was er jetzt kostet. Lohn- und Energiekosten sind in Deutschland einfach zu hoch.