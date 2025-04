An diesem Montag beginnt in Washington D.C. das Kartellverfahren gegen Meta. Kurz zuvor soll Konzernchef Mark Zuckerberg versucht haben, US-Präsident Donald Trump auf seine Seite zu ziehen - um den Prozess im letzten Moment noch zu stoppen. Laut "Wall Street Journal" trafen sich Meta-Vertreter mit Trump und ranghohen Beratern, um Einfluss auf die US-Wettbewerbsbehörde FTC (Federal Trade Commission) zu nehmen.

Worum geht es?

Vor dem "U.S. District Court" in Washington D.C. startet der Prozess im Fall FTC gegen Meta. Bezirksrichter James Boasberg wird das Verfahren leiten, bei dem es darum geht, ob Meta (ehemals Facebook) durch die Übernahmen von Instagram und WhatsApp ein Monopol geschaffen hat.

Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, kündigte an, Faktenchecks bei Instagram und Facebook in den USA wieder abzuschaffen. In Zukunft sollen die User selbst herausfinden, was wahr und was falsch ist.

08.01.2025 | 2:27 min