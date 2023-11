Wirtschaftsnobelpreis für US-Volkswirtin Claudia Goldin

Bereits in der vergangenen Woche waren die Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik Chemie , Literatur und Frieden gekürt worden. In den ersten drei Kategorien gingen die Preise diesmal an insgesamt acht Forschende, in Literatur an den norwegischen Autor Jon Fosse . Am Freitag wurde der Friedensnobelpreis der inhaftierten iranischen Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi zugesprochen.