Porsche-Krise: Vorstandsumbau zur Geschäftsrettung?

Porsche hat ein China-Problem

Meschke ist Stellvertreter von Porsche-Chef Oliver Blume, der seinerseits in einer Doppelrolle zugleich Konzernchef von Volkswagen ist. In dieser Rolle überließ Blume Meschke oft die Bühne bei Porsche. Zudem sitzt Meschke auch im Vorstand der Porsche Holding, die ihrerseits die Mehrheit am Volkswagen-Konzern hält.

Aus Konzernkreisen ist seit längerem zu hören, dass Meschke sich mit der Rolle als Statthalter bei Porsche immer weniger zufriedengeben wollte. So kritisierte Meschke intern offenbar den Kurs, bei wichtigen Modellen vor allem in die E-Varianten zu investieren. Und die aktuelle Lage gibt ihm im Nachhinein recht.

Probleme bei Absatz und Modellpalette

Das Problem - wie bei den übrigen Marken des Volkswagen-Konzerns: Gegenüber chinesischen Herstellern sind die Autos nicht wirklich konkurrenzfähig. Sie sind zwar hochwertig, doch sehr teuer. Und in den chinesischen Metropolen nutzen im alltäglichen Stop-and-Go weder starke Beschleunigung noch Spitzenkräfte unter der Haube oder in den Batteriezellen.

Chinesische Konsumenten achten daher vermehrt auf das "Drumherum" im Cockpit - also Unterhaltung, elektronische Gadgets und die Kommunikation im Auto, sprich: Die Software und die Vernetzung mit Smartphones & Co. Und da haben der Volkswagen-Konzern und Porsche zu wenig zu bieten.

Drohende Zölle für deutsche Autos in den USA

Nun versucht man offenbar durch einen doppelten Befreiungsschlag das Steuer bei Porsche noch einmal herum zu reißen. Dabei ist China nicht das einzige Problem des Sportwagenbauers. Es drohen auch Zölle in Amerika, was den Absatz deutscher Autos auf diesem wichtigen Markt erschweren könnte.

"Und in Europa ist man gestartet und hat sich auf die Unterstützung der Politik verlassen mit der Elektromobilität , hat den neuen Macan ausschließlich elektrisch in den Markt gebracht", so Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR)im Deutschlandfunk.

Porsche-Krise ist Problem für Volkswagen

So schwierig, dass man bei Porsche im vergangenen Jahr stark auf die Bremse getreten ist. So haben die Zuffenhausener Kosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro eingespart - weit mehr, als man das vorher für nötig hielt. Neben Absatzproblemen in China und dem Erneuern der Modellpalette haben auch Probleme mit Lieferanten eine Rolle bei der Malaise gespielt.