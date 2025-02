Warnstreiks bei der Post: Verdi erhöht Druck

Vor der voraussichtlich entscheidenden dritten Tarifrunde ruft Verdi zu neuen Warnstreiks bei der Deutschen Post auf. Die Beschäftigten sollten am Dienstag "in ausgewählten Briefzentren bundesweit" die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft mit. Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis erklärte:

Folgen für Verbraucher vermutlich am Folgetag spürbar

Es geht etwa um Briefzentren in Heilbronn, Mannheim, Freiburg und Offenburg (Baden-Württemberg) sowie in Köln, Bonn, Hagen und Siegen (NRW). In Briefzentren werden die Sendungen sortiert und dann an Zustellstützpunkte weitergeleitet, wo Postboten die Briefe mitnehmen und dann ausliefern.