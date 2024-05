Renault kooperiert mit Geely: E-Twingo mit Hilfe aus China

Doch trotz des Verbrenner-Aus' in der EU ab 2035 erhofft sich Renault-Chef Luca de Meo von der Partnerschaft auch die Entwicklung von "Verbrennungsmotoren mit sehr niedrigen Emissionen und sehr sparsamen Hybriden". Eine Kombination verschiedener Antriebstechnologien sei nötig, um bei der Dekarbonisierung in einer Welt voranzukommen, in der 2040 wohl immer noch die Hälfte der verkauften Fahrzeuge Verbrenner-Autos seien, teilten die Unternehmen am Freitag mit.