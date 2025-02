Rheinmetall: Aktienkurs hat sich verzehnfacht

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat seinen Aktienkurs seit Beginn des Ukraine-Krieges verzehnfacht. Notierte ein Anteilsschein der Waffenschmiede am 23. Februar 2022 noch bei 96,8 Euro, wurde das Papier am Mittwochmittag im Xetra-Handel für 968 Euro gehandelt. Rheinmetall stellt Panzer, Militär-Lastwagen, Artillerie, Flugabwehr-Geschütze und Munition her - Rüstungsgüter, die in der Ukraine dringend gebraucht werden.