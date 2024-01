Neue Galaxy-S24-Serie: Samsung setzt bei Smartphone auf KI

Samsung setzt auf Künstliche Intelligenz , um mit seinem nächsten Top-Smartphone gegen Apples iPhone anzutreten. In der Galaxy-S24-Serie soll KI-Software unter anderem Bilder verbessern, Texte zusammenfassen und Unterhaltungen übersetzen. Samsung inszenierte die Premiere mit Lichtshow auf großer Bühne im Silicon Valley, gerade einmal ein Dutzend Kilometer von der Apple-Zentrale entfernt. Markantes Detail der neuen Generation: Der kantige Rahmen der Basis-Varianten S24 und S24+ erinnert sehr stark an die Konturen jüngster iPhones

Elektronische Werbetafeln für die neue Galaxy-S24-Serie von Samsung Electronics in Seoul, Südkorea

Samsung-Chef: S24 wird erstes "KI-Telefon"

Samsungs Smartphone-Chef TM Roh versprach in der Arena, in der sonst das Eishockey-Team San Jose Sharks spielt, KI-Innovationen, die das Leben einfacher machen sollen. Sein Anspruch: Samsung werde den "globalen Standard für mobile Künstliche Intelligenz setzen". Und das S24 sei "das erste KI-Telefon".

Die S24-Reihe bietet unter anderem Echtzeit-Übersetzungen von Telefonanrufen und Unterhaltungen in 13 Sprachen, darunter Deutsch. Die Software soll Spiegelungen in Fotos entfernen können. Herkömmliche Videos können nachträglich in Zeitlupenaufnahmen umgewandelt werden - die Software erstellt dafür künstlich zusätzliche Bilder.