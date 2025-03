Siemens baut Tausende Stellen weltweit ab

2.850 Stellen in Deutschland : Siemens will weltweit rund 6.000 Jobs streichen

18.03.2025 | 15:49 |

Siemens will weltweit in den Sparten Automatisierung und Ladelösungen für Elektroautos insgesamt 6.050 Jobs streichen. In Deutschland sind 2.850 Stellen betroffen.