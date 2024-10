Sky ECC: Der Messenger-Dienst, den Gangster liebten

Für etwa 2.200 Euro im Jahr bot die kanadische Firma Sky Global seinen Kunden die - so die Eigenwerbung - "sicherste Messenger-Plattform, die man kaufen kann" an: Sky ECC. Insgesamt 170.000 User weltweit sollen sich darauf verlassen haben, darunter Drogenbosse und Mörder. Was sie nicht ahnten: Ermittler haben die App gehackt und konnten so monatelang sämtliche Kommunikation aller Nutzer speichern.