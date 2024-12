Stellantis-Chef Carlos Tavares geht: Was dahintersteckt

Kosten sparen ist das Gebot der Stunde in der ganzen Branche. Häufig setzen die Unternehmen bei der Belegschaft an. Tausende Stellen sollen bei Ford, Bosch, Schäffler und Continental wegfallen. Michelin plant, zwei Reifenwerke in Deutschland zu schließen und Mercedes will in den kommenden Jahren die Kosten drastisch drücken.