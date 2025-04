Tesla-Zahlen: Das sind die Gründe für die Krise bei Musks Firma

Die schlechten Zahlen dürften kaum jemanden überrascht haben. Seit Wochen protestieren Kritiker gegen den Tesla-Chef Elon Musk , gegen seine rechten Positionen und seine Rolle in der Trump-Regierung. Musk und Marke sind so eng miteinander verwoben, dass der Imageverlust voll auf den E-Autohersteller durchschlägt.

Musk zu Tesla-Zahlen: Regierungsarbeit für Trump brachte "Rückschlag"

Gegenüber dem Höchststand im Dezember hat sich der Tesla-Kurs um mehr als die Hälfte halbiert. Um den Schaden zu begrenzen, will sich Musk nun schrittweise aus Washington zurückziehen . Musk sagte in der Quartalskonferenz:

Experte: Bei Tesla herrscht "Alarmstufe Rot"

Was sind die Gründe für Teslas Krise?

Auch Achim Kampker, Professor an der RWTH in Aachen, sieht in diesem Bereich Probleme bei Tesla. Zwar sei der Autobauer nach wie vor Innovationsführer in vielen Bereichen, doch man habe es nicht geschafft, dass dies auch so wahrgenommen werde, erklärt er gegenüber ZDFheute.