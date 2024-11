Grünheide: Polizei löst Tesla-Protestcamp komplett auf

Das Protestcamp der Tesla-Gegner in Grünheide wird komplett geräumt.

Seit dem Morgen sind wieder Polizeikräfte an dem Camp im Wald nahe der Autofabrik im Einsatz. Sie forderten die Aktivisten per Lautsprecherdurchsagen auf, die eingerichtete Sperrzone zu verlassen. "Wir versuchen es noch mal mit Kooperation", sagte eine Polizei-Sprecherin. Höhenretter holten mehrere Personen aus Baumhäusern herunter. Es hielten sich aber noch weitere Tesla-Gegner in der Höhe zwischen den Kiefern im Wald auf.