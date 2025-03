Die ehemalige Mitarbeiterin, die im Management für Nachhaltigkeit zuständig war, begründet ihre Abkehr von Tesla hauptsächlich mit Elon Musks Unterstützung der AfD . Aber sie sorge sich auch um ihre ehemaligen Kollegen. "Was bedeutet all das für die Werte von Tesla? Und für all jene, die zu uns gekommen sind, mit einem starken Glauben an eine bessere Zukunft und Nachhaltigkeit?"