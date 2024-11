11.000 Menschen betroffen : Thyssenkrupp-Stahl will Tausende Stellen abbauen

25.11.2024 | 14:08 |

Thyssenkrupp setzt den Rotstift an. In der Stahlsparte will der Konzern drastisch Stellen reduzieren: Binnen sechs Jahren sollen 5.000 abgebaut und 6.000 ausgelagert werden.