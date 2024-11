Stahlkrise im Revier: Wie weiter bei Thyssenkrupp?

Am Tag nach der Hiobsbotschaft steht Helmut Renk vor dem Werkstor und redet sich in Rage. Der Betriebsratsvorsitzende des Thyssenkrupp-Werks in Kreuztal-Eichen lässt kein gutes Haar an den Managern, die tags zuvor das Aus für den Standort im Siegerland verkündet haben. Der 62-Jährige, der seit mehr als 40 Jahren bei Thyssenkrupp Steel in Kreuztal arbeitet, erklärt: