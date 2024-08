Thyssenkrupp: Tausende Jobs auf der Kippe?

Thyssenkrupp plant radikalen Umbau

Weniger Stahl, weniger Arbeitsplätze

Und so steigt die Unruhe in der Belegschaft von Woche zu Woche. Vor allem die Zukunft des Hüttenwerks HKM, an dem Thyssenkrupp Steel mit 50 Prozent beteiligt ist, ist ungewiss. Etwa 3.000 Beschäftigte arbeiten in dem Werk im Duisburger Süden.