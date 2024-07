Bewacht TikTok das Tor zum Digitalmarkt? Urteil erwartet

Ob eine Plattform dabei als Gatekeeper gewertet wird, orientiert sich maßgeblich an Größe und Einfluss - beispielsweise wenn eine Plattform mindestens 45 Millionen monatliche Privatanwender in der EU hat und diese mit mindesten 10.000 gewerblichen Nutzern in Kontakt bringt. Bislang hat die EU-Kommission Alphabet ( Google ), Amazon, Apple , ByteDance, Meta Microsoft und Booking.com als Gatekeeper benannt.