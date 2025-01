TikTok: Viele US-Nutzer treibt es zu RedNote

Das drohende Verbot der Plattform TikTok in den USA hat hat dem kleineren chinesischen Rivalen RedNote in den vergangenen Tagen viele neue User beschert. Nach Schätzungen der App-Marktforscher von Sensor Tower könnten in nur zwei Tagen 700.000 neue Nutzer hinzugekommen sein, berichtet die Agentur Reuters.