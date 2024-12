TikTok: Klage in den USA gegen drohendes Verbot abgewiesen

Ein Berufungsgericht hat am Freitag eine Klage von TikTok gegen ein drohendes Verbot der Kurzvideo-App in den USA abgewiesen. Der District of Columbia Appeals Court folgte damit der Argumentation des US-Justizministeriums, das in dem Unternehmen wegen dessen Verbindungen zu China eine Gefahr für die nationale Sicherheit sieht.