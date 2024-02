Trade-Republic-Kreditkarte: Geldgeschenk oder Lockangebot?

Mit der Trade-Republic-App kann der Kauf und Verkauf von Aktien und ETFs einfach per Handy erfolgen.

Hohe Zinsen, Sparbonus beim Einsatz der Kreditkarte und Altersvorsorge, alles in einer Hand. Das jüngste Angebot von Trade Republic klingt auf den ersten Blick verlockend. Trade Republic verdient sein Geld, unter anderem, mit dem An- und Verkauf von Aktien. Ein Vermögensverwalter, der kürzlich auch eine Banklizenz erhalten hat und inzwischen Platzhirsch unter den digitalen Anbietern von Börsendienstleistungen ist.

Der Kauf oder Verkauf von Aktien kann über einen Neobroker ganz einfach per Handy abgewickelt werden. Immer mehr Menschen nutzen das.

"Saveback" greift nur unter bestimmten Bedingungen

Nun bietet Trade Republic eine eigene Kreditkarte an. So weit, so unspektakulär. Doch die Trade-Republic-Karte soll mehr können als andere. Bei jedem Kauf soll der Kunde ein Prozent des Betrages auf einen Sparplan eingezahlt bekommen. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt.