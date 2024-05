Unternehmer Würth: AfD greift Grundgesetz an

Kurz vor er Europawahl warnen immer mehr prominente Vertreter der Wirtschaft vor einem Rechtsruck. Einer von ihnen ist der 89-jährige Unternehmer Reinhold Würth. Der "Schraubenkönig" hatte im März in einem Brief an seine Mitarbeiter klar Stellung gegen die AfD bezogen und davor gewarnt, die Partei zu wählen. Im ZDFheute-Interview spricht er über seine Beweggründe und Sorgen mit Blick auf die politische Entwicklung und Stimmung im Land:

: Herr Würth, Sie hielten sich bisher mit Äußerungen zur Parteipolitik bewusst zurück. Wieso haben Sie im März mit dem Brief an Ihre Belegschaft eine Ausnahme gemacht?

Würth : Wenn AfD-Funktionäre sagen: 'Sobald wir an der Macht sind, werden wir als erstes diesen Parteienstaat abschaffen', dann ist das ein Angriff auf das Grundgesetz und die Funktionalität der Demokratie insgesamt. Das hat mich elektrisiert, und ich glaube, der Brief kam zum richtigen Zeitpunkt.

Würth : Die Belegschaft hat meinen Brief überwiegend wohlwollend zur Kenntnis genommen, sogar beklatscht und begrüßt. Aber bei 27.000 Mitarbeitern, die in Deutschland für unseren Konzern arbeiten, gibt es rein statistisch natürlich auch viele AfD-Sympathisanten, -Wähler oder gar -Mitglieder. Das respektieren wir, solange die AfD nicht verboten ist.

Würth: Ja, vor allem in Ostdeutschland. Da haben wir von ein paar Kunden Briefe bekommen, mit der Ankündigung, in Zukunft nichts mehr bei Würth kaufen zu wollen. Aber das ist verschwindend gering, das ist ein Jahresumsatz von 1,5 Millionen Euro, also nicht mal in Promille auszudrücken und bei einem Jahresumsatz von 20 Milliarden Euro zu vernachlässigen. Ich vermute sogar, dass wir auf der anderen Seite Aufträge und Bestellungen dazubekommen haben von Menschen, die meine Aktion für gut befinden.