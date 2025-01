Biden stoppt Verkauf von US Steel an japanische Konkurrenz

Als wichtige Wählergruppe machten die Gewerkschaftsmitglieder im US-Wahlkampf Druck auf Biden, der damals noch auf eine zweite Amtszeit hoffte. Biden ließ bereits in der Vergangenheit große Bedenken erkennen, wartete mit seiner Entscheidung aber bis kurz vor Schluss. Am 20. Januar scheidet er aus dem Amt und übergibt an den Republikaner Donald Trump . Trump hatte seinerseits angekündigt, er werde den Deal blockieren, sobald er im Amt sei.