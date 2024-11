Deutsche Wirtschaft vor US-Wahl besorgt

Angespannt blickt die deutsche Wirtschaft auf die US-Wahlen am 5. November. Die Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten sind historisch gewachsen. Zahlreiche deutsche Unternehmen haben große Produktionsstätten in den USA und zählen regional zu den wichtigsten Arbeitgebern. Ebenso haben sich amerikanische Unternehmen in Deutschland und Europa angesiedelt.