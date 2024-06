Verseuchtes Babypuder: US-Konzern muss Schadenersatz zahlen

Flaschen mit Babypuder von Johnson & Johnson: Der US-Pharmakonzern wurde wegen des Talkumpuders in über 61.000 Fällen verklagt. (Archivfoto)

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) hat in der Klagewelle um mutmaßlich asbestverseuchtes Talkumpuder einen weiteren Rückschlag erlitten. Ein Geschworenengericht in Portland sprach der Klägerin und ihrem Ehemann am Montag 60 Millionen Dollar Schadenersatz und eine Strafzahlung von 200 Millionen Dollar zu.