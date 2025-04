VW-Chef Blume stellt Aus für Verbrenner 2035 infrage

Verbrennerverbot in EU ab 2035 : VW-Chef Blume stellt Verbrenner-Aus infrage

26.04.2025 | 03:59 |

Oliver Blume zweifelt am festen Datum für das Verbot von neuen Benziner und Diesel-Autos in der EU. Die Verkehrswende müsse sich an der Realität orientieren, fordert der VW-Chef.