VW mit Gewinneinbruch von rund 40 Prozent zum Jahresstart

Die Jahresprognose bestätigte der Konzern - jedoch enthält sie weiter keine Zolleffekte der Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump . Seit April gelten auf Auto-Einfuhren in die USA zusätzliche Abgaben von 25 Prozent, im Mai sollen Zölle auch für Autoteile folgen. Volkswagen warnte - wie andere Hersteller - vor den möglichen Folgen. Trump kündigte jedoch jüngst an, die Sonderzölle teilweise abzumildern, insbesondere für Hersteller mit Produktion in den USA. Arno Antlitz, Finanzchef der Volkswagen Group, sagte der Mitteilung zufolge: