VW-Konzern verkauft weniger Autos - Einbruch bei Audi

Einen Rückgang gab es dagegen bei den E-Autos . Weltweit wurden im vergangenen Jahr 745.000 Elektromodelle aller Konzernmarken ausgeliefert, 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Vor allem in den USA und in Europa seien weniger Elektrofahrzeuge verkauft worden. Immerhin ziehe der Auftragseingang in Westeuropa wieder an, hieß es, unter anderem getrieben durch neue Modelle wie den VW ID.7, den Audi Q6 etron und den Porsche Macan.