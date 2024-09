Volkswagen schließt Werksschließungen nicht aus - Sparkurs

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD ) sieht Werksschließungen bei Volkswagen noch nicht als beschlossen an. Was die Kostensenkungen anbelange, werde in den nächsten Wochen aller Voraussicht nach "nicht über das 'ob', wohl aber über das 'wie' intensiv zu diskutieren sein. Neben den vom Vorstand vorgelegten Optionen müssen in diese Beratungen auch alle weiteren in Betracht kommenden Möglichkeiten einbezogen werden".