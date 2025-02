VW-Chef über US-Zölle: Wir reden mit der Regierung Trump

Angesichts drohender US-Zölle setzt Oliver Blume, Vorstandschef des Konzerns Volkswagen, auf direkte Gespräche seines Unternehmens mit der Regierung von US-Präsident Trump . VW baue neben dem Werk in Tennessee gerade eine Fabrik in South Carolina und habe insgesamt "weit über zehn Milliarden US-Dollar" investiert. "Die müssen Berücksichtigung finden, mit Vorteilen bei den Zöllen", fordert Blume im Exklusiv-Interview für eine ZDF-Doku zum Standort Deutschland.

In dem Interview - geführt vor der jüngsten Ankündigung von Zöllen durch den US-Präsidenten - kündigte Blume an, sein Konzern werde das Gespräch mit der Trump-Regierung suchen. Zwischenzeitlich, so bestätigt ein Sprecher des Konzerns dem ZDF, sei ein erster Kontakt erfolgt. Über Inhalte könne man jedoch öffentlich nichts sagen.