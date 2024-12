Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen drohen flächendeckende Warnstreiks. IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger kündigte in Wolfsburg an:

In allen Werken wird in nächster Zeit die Produktion temporär auf Eis liegen.

Hunderte demonstrieren Streikbereitschaft

Gleich zweimal ließ die Gewerkschaft die Friedenspflicht demonstrativ abklingen: am Abend zunächst in Wolfsburg mit Glockläuten in Sichtweite der Konzernzentrale, wenig später noch einmal in Zwickau mit rotem Bengalfeuer.